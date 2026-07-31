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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

Украинская Премьер-лига возвращается: новый сезон на Киевстар ТВ Актуально

31 июля стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги 2026/27. Все матчи чемпионата традиционно будут доступны на Киевстаре ТВ, в частности на телеканале UPL.TV.

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Украинская Премьер-лига возвращается: новый сезон на Киевстар ТВ

Новый сезон открывает еще одну борьбу за чемпионство, еврокубковые места и сохранение прописки в элитном дивизионе. К старту чемпионата часть украинских клубов уже успела начать выступления в еврокубках, а теперь внимание болельщиков снова будет приковано к матчам Украинской Премьер-лиги.

Первый тур начнется 31 июля матчем "Заря" - "Колос". На протяжении стартового уик-энда свои поединки также проведут «Шахтер», «Полесье», «Карпаты», ЛНЗ, «Кривбасс» и другие участники чемпионата.

На Киевстаре ТВ доступны не только матчи Украинской Премьер-лиги, но и трансляции Английской Премьер-лиги, Немецкой Бундеслиги, Формулы-1, теннисных турниров и других спортивных событий.

В спортивном разделе Киевстар ТВ доступны 35 телеканалов, поэтому каждый болельщик сможет найти трансляции по своему вкусу.

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Дата публикации
Количество просмотров
27
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