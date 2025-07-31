Украинская Премьер-лига возвращается: все матчи на Киевстар ТВ

Смотрите все матчи УПЛ-2025/26 на Киевстар ТВ

Реклама

В августе начинается новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ)-2025/26. Все матчи чемпионата традиционно будут доступны на платформе Киевстар ТВ, в частности, на телеканале UPL.TV.

Новый сезон сулит еще больше интриги. Некоторые клубы уже начали свой путь в еврокубках, а к УПЛ присоединились сразу четыре новых участника. Трое из них – "Кудровка", "СК Полтава" и "Эпицентр" – дебютируют в элитном дивизионе, тогда как "Металлист 1925" возвращается в Премьер-лигу.

Киевстар ТВ стала первой ОТТ-платформой, которая начала транслировать телеканал UPL.TV еще в феврале 2024 года. За первый год существования канал стал одним из самых популярных в разделе "Спорт". К слову, платформа кино и телевидения Киевстар ТВ обновила этот раздел, так что пользователи теперь могут удобно просматривать расписание трансляций и результаты матчей.

Реклама

Уже 1 августа начнется новый сезон украинской Премьер-лиги. В этом году борьба за чемпионство обещает быть еще более острой: "Динамо" будет защищать титул, "Шахтер" с новым тренером имеет амбициозные планы вернуть лидерство, а "Александрия" – прошлогодний вице-чемпион – обновляется после кадровых изменений.

В течение выходных свои игры проведут другие участники чемпионата. Среди самых интересных противостояний – встреча "Эпицентра" с донецким "Шахтером" и выездной матч действующего чемпиона – киевского "Динамо".

На платформе Киевстар ТВ доступны не только матчи УПЛ, но и игры английской Премьер-лиги, Кубка Англии, Кубка Лиги, польской Экстраклясы, немецкой Бундеслиги, Бундеслиги-2, бельгийской Лиги Жупиле, Кубка Бельгии, Саудовской Про-лиги и другие спортивные события на каналах UPL.TV, SetantaSports, SetantaSports+, а также эксклюзивно на SetantaSports Premium.

Всего в спортивном разделе Киевстар ТВ доступны 35 телеканалов, поэтому каждый зритель сможет найти трансляции по своему вкусу. Удобная навигация, актуальные расписания и тематические подборки позволяют быстро найти матчи любимой команды или спортсмена и не пропустить самые интересные моменты.

Реклама