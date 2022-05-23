Украинская прыгунка в высоту стала победительницей международного турнира в Италии

Легкотлетка Ирина Геращенко выиграла турнир серии Continental Tour в Италии по прыжкам в высоту.

27-летняя украинка соревновалась за победу, в частности, с хозяйкой соревнований Еленой Валлортигарой и британками Морган Лейк и Эмили Бортвик. Все эти прыгуньив карьере брали высоту 1.90 м и выше. Для всех – это один из первых стартов нового сезона.

Впрочем, только Геращенко сумела покорить эту высоту, что в конечном счете ей и позволило добыть победу.

Украинка начала соревнование с планки 1.80 м, которую покорила с первой попытки. Тогда взяла 1.85 м с первой попытки, а в секторе осталось уже пять атлеток. Решающей стала как раз высота 1.90 м – ее смогла взять только Геращенко, к тому же с первого прыжка, другие атлетки не покорили ее с трех попыток. Следовательно, Ирина стала победительницей соревнований.

Оставшись в секторе наедине, Геращенко попыталась покорить 1.93 м, но все три попытки оказались неудачными.

Лучший результат Геращенко – 1.99 м, установленный в 2019 году.

В сезоне 2021 Геращенко выиграла "серебро" чемпионата Европы в помещении, а также финишировала четвертой на Олимпиаде-2020.

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