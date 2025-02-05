Украинская прыгунья в высоту с личным рекордом сезона выиграла турнир в Чехии

Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник стала чемпионкой этапа Континентального тура в чешском Тржинце.

30-летняя украинка победила с результатом 1,93 метра. Планку на этой высоте она покорила с первой попытки, обновив личный рекорд текущего сезона.

После этого Екатерина пыталась прыгнуть на 1,96 метра, но сделать это ей уже не удалось.

"Серебро" соревнований завоевала японка Нагиша Такахаши (1,88 метра), а "бронзу" выборола австралийка Эрин Шоу (1,84 метра).

Еще одна украинка – Юлия Чумаченко – стала 11-й с результатом 1,80 метра. Это был ее первый старт в этом сезоне.

Таким образом, Табашник поднималась на подиум во всех трех стартах нового сезона. Ранее она с результатом 1,91 метра выиграла Мемориал имени Демьянюка во Львове, а также стала бронзовой призеркой турнира Золотой серии World Athletics в сербском Белграде, взяв высоту 1,90 метра.

Напомним, в августе 2022 года мать Екатерины Табашник погибла в результате обстрела россиянами жилого дома в Харькове.

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