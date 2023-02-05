Украинская прыгунья в высоту с личным рекордом сезона завоевала "серебро" на турнире в Чехии

Ирина Геращенко остановилась в шаге от золотой награды.

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко стала серебряной призеркой турнира Мировой серии в чешском городе Густопече.

27-летняя уроженка Киева покорила высоту 1,97 метра, показав свой лучший результат в текущем сезоне.

Геращенко навязала борьбу за "золото" британке Морган Лейк, однако сопернице украинки удалось взять планку на высоте 1,99 метра и стать победительницей соревнований.

На этом турнире выступили еще две украинки – Екатерина Табашник заняла четвертое место с результатом 1,93 метра, а Юлия Чумаченко стала седьмой (1,87 метра).

Добавим, что в конце января Геращенко выиграла турнир во французском Нанте, установив рекорд соревнований – 1,93 метра.

Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих с рекордом соревнований выиграла престижный турнир во французском Валь-де-Рее, а Юлия Левченко стала бронзовой призеркой.

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