Украинская прыгунья в высоту стала призеркой престижного турнира в Белграде

Екатерина Табашник впервые с 2023 года выиграла медаль на международных соревнованиях.

Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник завоевала "бронзу" турнира Золотой серии World Athletics в сербском Белграде.

30-летняя украинка завершила соревнования на высоте 1,90 метра, которую взяла с третьей попытки. Высота 1,92 метра нашей спортсменке не покорилась.

"Золото" выборола двукратная медалистка чемпионатов Европы и призерка финала Бриллиантовой лиги сербка Ангелина Топич (1,92 метра). "Серебро" выиграла медалистка Евро-2022 на открытом воздухе Мария Вукович из Черногории, которая взяля высоту 1,90 метра со второй попытки.

Для Табашник это первая международная награда с 2023 года. Екатерина поднялась на подиум в обоих стартах нового сезона. Ранее она выиграла Мемориал имени Демьянюка во Львове с результатом 1,91 метра.

Напомним, в августе 2022 года мать Екатерины Табашник погибла в результате обстрела россиянами жилого дома в Харькове.

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