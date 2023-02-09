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Украинская прыгунья в высоту завоевала "золото" на престижном турнире во Франции

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
175
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Украинская прыгунья в высоту завоевала "золото" на престижном турнире во Франции

Юлия Левченко / Фото: Associated Press

Юлия Левченко выиграла первый международный старт в текущем сезоне.

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко победила на этапе Всемирного легкоатлетического тура категории "Silver" во французском Мондевиле.

25-летняя украинка стала единственной участницей соревнований, кому покорилась высота 1,89 метра.

"Серебро" с результатом 1,86 метра выиграла эстонка Кармен Бруус. Бронзовая награда досталась француженке Солен Жикель (1,86 метра).

Для Левченко это первая победила на международном уровне в этом сезоне.

Отметим, что на прошлой неделе Юлия стала бронзовой призеркой на турнире аналогичной серии World Athletics Indoor Tour Silver во французском Валь-де-Рее. "Золото" тех соревнований с рекордом выиграла другая украинка Ярослава Магучих.

Ранее сообщалось, что украинские прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко оформили победный дубль на международном турнире в Чехии.

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Дата публикации
Просмотры
175
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