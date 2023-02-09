Украинская прыгунья в высоту завоевала "золото" на престижном турнире во Франции

Юлия Левченко выиграла первый международный старт в текущем сезоне.

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко победила на этапе Всемирного легкоатлетического тура категории "Silver" во французском Мондевиле.

25-летняя украинка стала единственной участницей соревнований, кому покорилась высота 1,89 метра.

"Серебро" с результатом 1,86 метра выиграла эстонка Кармен Бруус. Бронзовая награда досталась француженке Солен Жикель (1,86 метра).

Hauteur Femmes



Юлия Левченко обещает и вести транспорт в лауреат ✈️



Юлия Левченко 1m89

Karmen Bruus 1m86

Solène Gicquel 1m86



— Meeting de Mondeville (@AOMH14) February 8, 2023

Для Левченко это первая победила на международном уровне в этом сезоне.

Отметим, что на прошлой неделе Юлия стала бронзовой призеркой на турнире аналогичной серии World Athletics Indoor Tour Silver во французском Валь-де-Рее. "Золото" тех соревнований с рекордом выиграла другая украинка Ярослава Магучих.

Ранее сообщалось, что украинские прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко оформили победный дубль на международном турнире в Чехии.

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