Украинская прыгунья в высоту завоевала "золото" на престижном турнире во Франции

Юлия Левченко выиграла первый международный старт в текущем сезоне.
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко победила на этапе Всемирного легкоатлетического тура категории "Silver" во французском Мондевиле.
25-летняя украинка стала единственной участницей соревнований, кому покорилась высота 1,89 метра.
"Серебро" с результатом 1,86 метра выиграла эстонка Кармен Бруус. Бронзовая награда досталась француженке Солен Жикель (1,86 метра).
Hauteur Femmes— Meeting de Mondeville (@AOMH14) February 8, 2023
Юлия Левченко обещает и вести транспорт в лауреат ✈️
Юлия Левченко 1m89
Karmen Bruus 1m86
Solène Gicquel 1m86
Для Левченко это первая победила на международном уровне в этом сезоне.
Отметим, что на прошлой неделе Юлия стала бронзовой призеркой на турнире аналогичной серии World Athletics Indoor Tour Silver во французском Валь-де-Рее. "Золото" тех соревнований с рекордом выиграла другая украинка Ярослава Магучих.
Ранее сообщалось, что украинские прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко оформили победный дубль на международном турнире в Чехии.
Читайте также:
Украинская прыгунья в высоту с личным рекордом сезона завоевала "серебро" на турнире в Чехии
Украинки Магучих и Геращенко оформили медальный дубль на первом международном турнире сезона
Звездная украинская легкоатлетка завоевала медаль на первом международном старте сезона