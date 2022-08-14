Украинская "русалочка" завоевала историческое "золото" континентального первенства

В Риме продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта, на котором Марта Федина завоевала очередную медаль для Украины.

Украинская синхронистка Марта Федина завоевала "золото" в артистическом плавании в сольной программе чемпионат Европы по водным видам спорта.

Украинка показала лучший результат, набрав 94.6633 балла.

Второе место заняла представительница Италии Линда Черрути (92.1000), а тройку лучших замкнула представительница Австрии Василики Александри (91.8333).

Отметим, что эта награда стала исторической – это первый триумф Украины в истории в этой дисциплине.

Напомним, что хбирна Украины по артистическому плаванию завоевала "золото" в хайлайте на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта, который продолжается в Риме.

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