Украинская щедрость: чемпион ММА Амосов подарил сопернику вышиванку перед защитой титула (видео)

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов отметился красивым поступком во время церемонии взвешивания накануне титульного боя против Джейсона Джексона.

30-летний украинский боец пришел на взвешивание в вышиванке и сделал своему сопернику из Ямайки символический подарок. Амосов презентовал Джексону коробку, в которой лежала вышитая рубашка.

Ямаец с улыбкой на лице развернул сверток, после чего соперники провели дуэль взглядов и пожали руки. После этого Джексон продемонстрировал свою вежливость и еще раз поблагодарил украинца за подарок.

Поединок между Амосовым и Джексоном состоится в ночь на 18 ноября в американском Чикаго. Бой с участием украинского чемпиона станет главным ивентом турнира Bellator 301.

В послужном списке Амосова 27 побед в 27 поединках в смешанных единоборствах. Титул Bellator он завоевал в июне 2021 года, когда одолел бразильца Дугласа Лиму и стал первым в истории украинским чемпионом элитного промоушена.

В мае 2022 года Амосов должен был провести бой с британцем Майклом Пейджем, однако отказался от поединка и остался в Украине. После начала полномасштабного российского вторжения Ярослав вступил в ряды терробороны и помогал выгонять оккупантов из своего родного города Ирпень.

В конце февраля 2023 года Амосов вернулся в смешанные единоборства и защитил чемпионский пояс, одержав победу над американцем Логаном Сторли на турнире Bellator 291 в Дублине (Ирландия).

На счету будущего соперника украинца – Джейсона Джексона – 15 побед и 4 поражения. В своем последнем бою ямаец в июле 2022 года одолел бразильца Дугласа Лиму.

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