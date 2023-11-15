Украинская сенсация: Довбик оказался в символической сборной открытий сезона Ла Лиги

Украинский форвард "Жироны" входит в топ-2 по результативным действиям в текущем розыгрыше Примеры.

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик попал в символическую сборную открытий сезона Ла Лиги-2023/24 по версии авторитетного издания Marca.

26-летний форвард сборной Украины, который только летом перебрался в чемпионат Испании из "Днепра-1", вошел в список из 11 игроков, заставивших громко заговорить о себе.

В этом сезоне Довбик провел 13 матчей за "бело-красных" в Примере, в которых забил семь голов и отдал четыре ассиста.

Сейчас Артем занимает второе место по системе "гол+пас" в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Больше результативных действий только у звездного полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема (10+2).

После 13-го тура "Жирона" (34 очка) возглавляет таблицу Ла Лиги, опережая мадридский "Реал" на два балла. На третьем месте – "Барселона" (30). Четвертым идет "Атлетико" (28 + игра в запасе).

Отметим, что в составе "Жироны" также выступает другой украинец – полузащитник Виктор Цыганков. В этом сезоне в его активе 11 поединков в Примере, два гола и два ассиста.

В следующем туре испанского чемпионата клуб Довбика и Цыганкова 27 ноября примет "Атлетик" Бильбао.

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