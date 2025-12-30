- Дата публикации
Украинская шахматистка выиграла "серебро" чемпионата мира-2025 по блицу
Анна Музычук стала призеркой чемпионата мира по шахматам.
Украинская шахматистка Анна Музычук выиграла "серебро" чемпионата мира-2025 по блицу, который состоялся в катарской Дохе.
Музычук финишировала в топ-4 по итогам основного раунда соревнований, после чего в полуфинале обыграла нидерландку Элин Роберс.
В финале 35-летняя украинка уступила представительнице Казахстана Бибисаре Ассубаевой.
Для Музычук это третья медаль на планетарных первенствах по блицу. В 2019 году Анна также завоевала "серебро", а в 2016-м стала чемпионкой мира.