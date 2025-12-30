Украинская шахматистка выиграла "серебро" чемпионата мира-2025 по блицу

Анна Музычук / fide_chess

Украинская шахматистка Анна Музычук выиграла "серебро" чемпионата мира-2025 по блицу, который состоялся в катарской Дохе.

Музычук финишировала в топ-4 по итогам основного раунда соревнований, после чего в полуфинале обыграла нидерландку Элин Роберс.

В финале 35-летняя украинка уступила представительнице Казахстана Бибисаре Ассубаевой.

Для Музычук это третья медаль на планетарных первенствах по блицу. В 2019 году Анна также завоевала "серебро", а в 2016-м стала чемпионкой мира.