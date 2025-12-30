ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

Украинская шахматистка выиграла "серебро" чемпионата мира-2025 по блицу

Анна Музычук стала призеркой чемпионата мира по шахматам.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Анна Музычук

Анна Музычук / fide_chess

Украинская шахматистка Анна Музычук выиграла "серебро" чемпионата мира-2025 по блицу, который состоялся в катарской Дохе.

Музычук финишировала в топ-4 по итогам основного раунда соревнований, после чего в полуфинале обыграла нидерландку Элин Роберс.

В финале 35-летняя украинка уступила представительнице Казахстана Бибисаре Ассубаевой.

Для Музычук это третья медаль на планетарных первенствах по блицу. В 2019 году Анна также завоевала "серебро", а в 2016-м стала чемпионкой мира.

Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie