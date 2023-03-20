Украинская сноубордистка завоевала "золото" на заключительном этапе Кубка Европы

Аннамари Данча остановилась в шаге от победы в общем зачете.

Украинская сноубордистка Аннамари Данча стала обладательницей "золота" на последнем этапе Кубка Европы 2022/23 в итальянском городе Рачинес.

32-летняя уроженка Закарпатской области выиграла соревнования по параллельному слалому.

В финале украинка опередила швейцарку Флурину Баэтши на более чем семь секунд.

Данча впервые в сезоне победила на этапе Кубка Европы в параллельном слаломе. В этом соревновательном году она также выиграла "золото" в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому на этапе в австрийском Симонгюге в январе.

В общей сложности лидер сборной Украины завоевала семь медалей на этапах Кубка Европы 2022/23, из них две – высшей пробы.

Таким образом, Данча остановилась в шаге от победы в общем зачете. Аннамари заняла второе место, отстав от итальянки Жасмин Коретти на 50 очков в итоговом рейтинге Кубка Европы. Это лучший результат в карьере украинки.

Ранее сообщалось, что 19-летняя украинка Надежда Гапатин завоевала "серебро" Кубка Европы по сноубордингу.

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