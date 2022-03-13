Украинская спортсменка вошла в топ-3 титулованных медалисток Паралимпиады-2022

Оксана Шишкова завоевала на Играх в Пекине сразу 5 наград.

Украинка Оксана Шишкова стала одной из самых титулованных спортсменок по итогам Паралимпийских игр-2022 в Пекине.

30-летняя представительница Украины, которая соревновалась в парабиатлоне и лыжных гонках, завоевала в столице Поднебесной пять медалей: три золотые и две серебряные.

Это позволило ей занять третье место в списке самых титулованных параатлеток Игр в Пекине. Шишкову опередили только норвежский горнолыжник Еспер Педерсен и американская лыжница Оксана Мастерс, которая родилась в Украине.

Топ-5 мультимедалистов Паралимпиады-2022

1. Эспер Педерсен (Норвегия, горнолыжный спорт): 4+1+0

2. Оксана Мастерс (США, парабиатлон, лыжные гонки): 3+4+0

3. Оксана Шишкова (Украина, парабиатлон, лыжные гонки): 3+2+0

4. Момока Мураока (Япония, горнолыжный спорт): 3+1+0

5. Артур Боше (Франция, горнолыжный спорт): 3+0+1

Отметим, что Паралимпиада-2022 - четвертая в карьере Шишковой. В общей сложности она выиграла 15 медалей на зимних Паралимпиадах.

Сборная Украины завершила Паралимпийские игры-2022 с 29 медалями: 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Это позволило сине-желтой команде занять второе место в итоговом медальном зачете после команды Китая. Это лучший результат в истории независимой Украины.

На Паралимпийских играх-2022 украинцы обновили сразу два исторических рекорда: по количеству выигранных наград на одной Паралимпиаде, а также за добытыми золотыми медалями.

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