Украинская теннисистка драматично одолела россиянку и выиграла второй подряд турнир в Турции

Анастасия Соболева завоевала пятый титул ITF в карьере.

Украинская теннисистка Анастасия Соболева стала победительницей турнира ITF в Анталии (Турция).

В финальном матче украинка обыграла россиянку Дарью Лодикову – 6:7 (3), 7:5, 7:6 (5).

Невероятно напряженный трехсетовый поединок длился 3 часа 49 минут. Анастасия проиграла первую партию на тай-брейке, но затем выиграла две последующие.

В третьем сете на тай-брейке Анастасия проигрывала 4:5 на подаче россиянки, но смогла собраться и склонить чашу весов в свою пользу.

Для Соболевой это второй титул на кортах Анталии. На прошлой неделе она выиграла здесь еще один трофей, разгромив в финале другую российскую теннисистку Александру Шубладзе.

Анастасия в седьмой раз в карьере сыграла в финале соревнований ITF и завоевала пятый одиночный титул.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк остановилась в шаге от финала парного турнира Australian Open-2023.

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