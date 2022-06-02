Украинская теннисистка из-за досадного поражения завершила борьбу за трофей в Италии

Украинка Катарина Завацкая завершила выступления в рамках 60-тысячника грунтового ITF в Италии.

В матче второго круга украинка проиграла Деспини Папамихаил из Греции – 6:0, 5:7, 4:6.

Завацкая уверенно стартовала и даже разгромила соперницу в первом сете, однако в следующих двух отыграться не смогла.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 51 минуту, а за это время Завацкая сделала шесть брейков и проиграла пять геймов на своей подаче.

Отметим также, что украинская теннисистка в целом за матч выиграла на 9 розыгрышей больше соперницы.

Напомним, что в прошлом месяце Завацкая выиграла первый парный титул в карьере.

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