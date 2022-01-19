Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг Australian Open

19-летняя спортсменка победила соперницу со счетом 7:6 (5), 6:3.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) вышла в третий круг 2022 Australian Open, победив в поединке второго раунда испанскую соперницу Сару Соррибес-Тормо (№35 WTA).

Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что встреча спортсменок завершилась со счетом 7:6 (5), 6:3. Как пишет издание, почувствовать игру Костюк удалось в первом сете после счета 0:3, который она быстро сравняла.

"Во второй партии Марта первой оформила брейк, но сразу защитить свою следующую подачу не сумела. Со счета 2:3 в пользу испанки игра внезапно пошла по сценарию украинки, которая без особых проблем взяла четыре гейма и одержала победу", — говорится в материале.

Следующей соперницей 19-летней теннисистки станет испанка Паула Бадоса (№6 WTA).

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января;

Действующей победительницей турнира является японка — Наоми Осака.

Напомним, что в первый соревновательный день из турнира вылетели две наши соотечественницы. Так, опытная Леся Цуренко разгромно уступила первой ракетке планеты австралийке Эшли Барти, а Ангелина Калинина потерпела поражение от американки Джессики Пегулы.

Представлять нашу страну на Australian Open остаются две теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк.

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