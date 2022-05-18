Украинская теннисистка на классе вышла в финал квалификации Roland Garros

Украинка Леся Цуренко сразится за место в основной сетке Открытого чемпионата Франции.
Во втором круге квалификации Цуренко победила представительницу Италии Сару Эррани.
Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. За это время украинка не выполнила ни одной подачи на вылет, допустила 2 двойных ошибки и использовала 7 из 16 брейк-пойнтов.
В финале квалификации Roland Garros Цуренко сыграет против победительницы матча Юки Наито (Япония) – Катарина Герлах (Германия).
Напомним, что российским и белорусским игрокам разрешили играть на Открытом чемпионате Франции по теннису, но пригрозили наказанием за открытую поддержку войны.
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