Украинская теннисистка на классе вышла в финал квалификации Roland Garros

Украинка Леся Цуренко сразится за место в основной сетке Открытого чемпионата Франции.

Во втором круге квалификации Цуренко победила представительницу Италии Сару Эррани.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. За это время украинка не выполнила ни одной подачи на вылет, допустила 2 двойных ошибки и использовала 7 из 16 брейк-пойнтов.

В финале квалификации Roland Garros Цуренко сыграет против победительницы матча Юки Наито (Япония) – Катарина Герлах (Германия).

Напомним, что российским и белорусским игрокам разрешили играть на Открытом чемпионате Франции по теннису, но пригрозили наказанием за открытую поддержку войны.

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