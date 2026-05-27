Украинская теннисистка на Roland Garros показала уничтоженные россиянами корты в Киеве

Александра Олейникова / © Facebook Федерации тениса Украины

Украинская теннисистка Александра Олейникова после победы над "нейтральной" россиянкой Еленой Приданкиной в первом круге Roland Garros-2026 показала разрушенные РФ корты в Киеве.

25-летняя спортсменка сделала это на официальной пресс-конференции.

Александра на своем телефоне показала присутствующим поврежденный в результате массированной атаки российских оккупантов в ночь на 24 мая теннисный комплекс на Ледовом стадионе.

"Вы можете увидеть, что происходит с нашими теннисными объектами. Многие наши спортсмены ушли на войну защищать Украину. Они погибли. Кто-то был убит как гражданский в собственном доме. И проблема в том, что российские игроки здесь являются частью пропаганды. Они молчат и таким образом поддерживают режим, дают ему свое согласие. Многие спортсмены активно участвуют в пропаганде через свои соцсети, через участие в турнирах "Газпрома", и они являются активными сторонниками Путина.

Это корт, где прошло мое детство. Я тренировалась там много лет. Когда я увидела это фото, я поняла, что это огромная часть моих детских воспоминаний. И когда видишь, что с этим произошло, это очень больно. Это действительно невероятно больно видеть", — приводит слова Олейниковой btu.org.ua.

Отметим, что победа над Приданкиной стала для Александры дебютной на турнирах Grand Slam.

Во втором круге грунтового мэйджора Олейникова сыграет против австралийки Кимберли Биррелл. Матч состоится в четверг, 28 мая.

Добавим, что три украинки уже преодолели второй раунд Roland Garros-2026. Это сделали Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева, которая сенсационно выбила с турнира вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.

В то же время три других украинки — Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур — уже завершили свои выступления в одиночном разряде Roland Garros-2026.

