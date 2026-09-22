Украинская теннисистка напомнила миру о гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках

Александра Олейникова / © Facebook Федерации тениса Украины

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Украинская теннисистка Александра Олейникова после победы над американкой Вивиан Вольфф на старте турнира WTA 500 в Сингапуре напомнила миру о гуманитарной катастрофе в оккупированных российскими войсками Олешках.

"Вы знаете, что я из Украины, и у нас сейчас война. После завершения матча хочу попросить вас об одном: пожалуйста, поищите в Google информацию об Олешках. Сейчас этот город временно оккупирован, и там гуманитарная катастрофа.

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Поступают сообщения, что люди там голодают, не имеют доступа к гуманитарной помощи или лекарствам и не могут выехать или эвакуироваться. Поэтому я прошу каждого: когда вы закончите просмотр этого замечательного турнира, найдите информацию и распространяйте ее — делитесь ею повсюду, чтобы мы могли спасти жизнь украинцев", — сказала Олейникова.

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В оккупированных Олешках в Херсонской области сложилась критическая гуманитарная ситуация: Россия игнорирует нормы международного гуманитарного права и блокирует договоренности по эвакуации гражданского населения. В городе и районе в ловушке остаются более 6 тысяч человек, среди которых около 200 детей. Отчаянные горожане вынуждены пешком убегать по заминированных полях под угрозой обстрелов и атак дронов.

Ранее в Bild сообщили, что в оккупированных Олешках стремительно ухудшается гуманитарная ситуация: запасы еды иссякают, а уехать из города практически невозможно.

Еще в мае сообщалось, что в Олешках люди массово погибают от голода. Люди нечего есть, а попытки доставить хотя бы хлеб завершаются гибелью гражданских.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по теннису объявила состав на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

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