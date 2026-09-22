- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинская теннисистка напомнила миру о гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках
Александра Олейникова обратилась к зрителям с важным месседжем.
Украинская теннисистка Александра Олейникова после победы над американкой Вивиан Вольфф на старте турнира WTA 500 в Сингапуре напомнила миру о гуманитарной катастрофе в оккупированных российскими войсками Олешках.
"Вы знаете, что я из Украины, и у нас сейчас война. После завершения матча хочу попросить вас об одном: пожалуйста, поищите в Google информацию об Олешках. Сейчас этот город временно оккупирован, и там гуманитарная катастрофа.
Поступают сообщения, что люди там голодают, не имеют доступа к гуманитарной помощи или лекарствам и не могут выехать или эвакуироваться. Поэтому я прошу каждого: когда вы закончите просмотр этого замечательного турнира, найдите информацию и распространяйте ее — делитесь ею повсюду, чтобы мы могли спасти жизнь украинцев", — сказала Олейникова.
В оккупированных Олешках в Херсонской области сложилась критическая гуманитарная ситуация: Россия игнорирует нормы международного гуманитарного права и блокирует договоренности по эвакуации гражданского населения. В городе и районе в ловушке остаются более 6 тысяч человек, среди которых около 200 детей. Отчаянные горожане вынуждены пешком убегать по заминированных полях под угрозой обстрелов и атак дронов.
Ранее в Bild сообщили, что в оккупированных Олешках стремительно ухудшается гуманитарная ситуация: запасы еды иссякают, а уехать из города практически невозможно.
Еще в мае сообщалось, что в Олешках люди массово погибают от голода. Люди нечего есть, а попытки доставить хотя бы хлеб завершаются гибелью гражданских.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по теннису объявила состав на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.