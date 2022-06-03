Украинская теннисистка не сумела пробиться в парный финал Roland Garros

Украинская теннисистка Людмила Киченок остановилась в шаге от решающего матча парного турнира Roland Garros-2022.

В полуфинале турнира Большого шлема 29-летняя украинка в паре с Еленой Остапенко из Латвии проиграли представительницам Франции Каролин Гарсии и Кристине Младенович.

Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился со счетом 6:2, 4:6, 2:6.

Людмила и Елена 4 раза подали навылет, допустили 2 двойных ошибки и реализовали 4/7 брейк-пойнтов.

В финале Гарсия и Младенович встретятся с американками Джессикой Пегулой и Кори Гауфф, ранее вышедшими в финал индивидуального разряда Roland Garros.

Отметим, что для Людмилы Киченок это был первый в карьере полуфинал на турнире Большого шлема. Раньше ее лучшим результатом был четвертьфинал на Roland Garros и US Open в 2019 году.

Кроме того, представительница Украины впервые за 14 лет играла в парном полуфинале турнира Большого шлема. В последний раз до этой стадии на Roland Garros-2008 доходили сестры Алена и Екатерина Бондаренко.

Людмила Киченок - единственная украинка, сумевшая пробиться в полуфинал на Roland Garros-2022. В четвертьфинале борьбу завершила Марта Костюк в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Руссе.

Напомним, украинская теннисистка Катарина Завацкая из -за досадного поражения завершила борьбу за трофей в Италии.

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