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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Украинская теннисистка неожиданно снялась с Wimbledon-2025

Ангелина Калинина не выступит на травяном мэйджоре.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ангелина Калинина

Ангелина Калинина / © Associated Press

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №101) не сыграет на Wimbledon-2025.

На официальном сайте турнира 28-летняя украинка числится среди теннисисток, которые отказались от участия.

Причины такого решения Калининой пока неизвестны. В основной сетке травяного мэйджора Ангелину заменит японка Аой Ито.

В начале июня этого года Калинина не доиграла матч первого круга турнира WTA 125 в итальянском Бари против "нейтральной" белоруски Ирины Шиманович, снявшись во втором сете.

После отказа Калининой в заявке основной сетки Wimbledon-2025 остаются четыре украинки – Элина Свитолина (WTA №14), Марта Костюк (WTA №26), Даяна Ястремская (WTA №46) и Юлия Стародубцева (WTA №68).

Матчи основной сетки Wimbledon-2025 состоятся с 30 июня по 13 июля.

Действующей чемпионкой Уимблдонского турнира является чешка Барбора Крейчикова, которая в прошлом году в финале победила итальянку Жасмин Паолини.

Лучший результат среди украинок на Wimbledon-2024 показала Свитолина, которая остановилась в четвертьфинале, проиграв Елене Рыбакиной из Казахстана.

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