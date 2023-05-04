Украинская теннисистка обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Испании

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в 1/4 финала турнира WTA 125 в испанском Реусе.

Во втором круге 22-летняя уроженка Одессы разобралась с россиянкой Анной Блинковой, которую допустили к соревнованиям в нейтральном статусе.

Поединок длился час и 33 минуты. Игра завершилась победой украинки со счетом 6:4, 7:5.

За проведенное на корте время Даяна выполнили 3 эйса, совершила две двойные ошибки и оформила шесть брейков.

Для Ястремской это первый выход в четвертьфинал на теннисных турнирах за последние 11 месяцев.

За путевку в финал украинка сразится с представительницей Швейцарии Джил Тайхманн. Эта встреча состоится в пятницу, 5 мая.

Ранее сообщалось, что звезда украинского тенниса Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира во Франции.

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