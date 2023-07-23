Украинская теннисистка одержала две победы за день и вышла в финал турнира WTA в Будапеште

В решающем матче Екатерина Байндль сыграет против соперницы из страны-агрессора.

Украинская теннисистка Екатерина Байндль пробилась в финал турнира серии WTA 250 в венгерском Будапеште.

29-летняя украинка выиграла сразу два матча в течение одного дня. Сначала Екатерина в четвертьфинале обыграла венгерку Фанни Штоллар – 7:6, 6:3. Этот поединок был перенесен с пятницы на субботу из-за погодных условий.

А уже через несколько часов Байндль снова вышла на корт, в полуфинальной встрече против американки Клер Лю. Игра завершилась победой украинки – 7:5, 7:6.

Таким образом, Екатерина вышла в первый финал на турнирах WTA с ноября 2022 года. Последний раз Байндль это удавалось на турнире WTA 125 в Чили. Тогда украинка проиграла представительнице Египта Маяр Шериф.

В финале турнира в Будапеште соперницей Байндль станет россиянка Мария Тимофеева, которая из-за войны в Украине допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе. Решающий матч состоится в воскресенье, 23 июля.

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