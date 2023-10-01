Украинская теннисистка одержала волевую победу над чемпионкой Wimbledon на старте турнира в Пекине

Ангелина Калинина оформила яркий камбэк в матче с Маркетой Вондроушовой.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В стартовом матче 26-летняя уроженка Новой Каховки одержала волевую победу над восьмой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Трехсетовый поединок длился один час и 47 минут. Украинка проиграла первый сет со счетом 1:6, но сумела собраться и обыграла свою соперницу в двух следующих партиях – 6:4, 6:1.

Отметим, что Вондроушова является действующей чемпионкой Wimbledon. В финале мейджора чешка обыграла Онс Жабер из Туниса, а перед этим в полуфинале победила украинку Элину Светолину.

В следующем раунде Калинина встретится с австралийкой Дарией Савиль. Матч состоится 2 октября.

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