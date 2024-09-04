Украинская теннисистка одолела россиянку и вышла в полуфинал парного разряда US Open-2024

Людмила Киченок впервые в карьере добралась до 1/2 финала Открытого чемпионата США.
Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал US Open-2024 в парном разряде.
В четвертьфинале 32-летняя уроженка Днепра в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко обыграли уроженку Москвы Анну Данилину, которая сейчас представляет Казахстан, и "нейтральную" теннисистку с российским паспортом Ирину Хромачеву – 7:6, 6:4.
Видеообзор матча
Людмила впервые в карьере вышла в полуфинал US Open. Ранее ее лучшим результатом на этом мэйджоре был четвертьфинал в 2019 году, где она также выступала вместе с Остапенко.
Украинка в четвертый раз в карьере добралась до полуфинала парного Grand Slam. Ранее она делала это на Australian Open-2024, Roland Garros-2022 и Wimbledon-2022.
В полуфинале Открытого чемпионата США соперницами Киченок и Остапенко будут Чан Хао-Чин из Тайваня и "нейтральная" россиянка Вероника Кудерметова.
Напомним, в одиночном разряде US Open-2024 представительниц Украины больше не осталось. Наиболее удачно среди украинок выступили Элина Свитолина и Марта Костюк, которые остановились в 1/16 финала.
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