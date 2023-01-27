Украинская теннисистка остановилась в шаге от финала парного турнира Australian Open-2023

Марта Костюк не смогла пробиться в решающий матч Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела выйти в финал Australian Open-2023 в парном разряде.

В полуфинале соревнований 20-летняя уроженка Киева в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе уступила лидерам посева Барборе Крейчиковой и Екатерине Синяковой из Чехии.

Поединок длился два сета. Украинско-румынский тандем проиграл со счетом 2:6, 2:6.

Отметим, что Марта впервые в карьере играла в полуфинале парного разряда на турнирах "Большого шлема". Раньше ее лучшим результатом в паре был четвертьфинал Roland Garros (2020, 2022).

В финале парного турнира Australian Open-2023 чешки сыграют с японками Сюко Аоямой и Еной Сибахарой. Решающий матч за титул состоится в воскресенье, 29 января.

Напомним, в четвертьфинал Костюк и Русе пробились, обыграв чешский тандем Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова. А путевку в полуфинал украинка и румынка получили благодаря победе над австралийкой Сторм Сандерс и бельгийкой Элизе Мертенс.

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