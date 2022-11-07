Украинская теннисистка остановилась в шаге от исторического финала парного Итогового турнира WTA

Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко не смогла преодолеть полуфинальную стадию WTA Finals.

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила свои выступления на парном Итоговом турнире WTA, который продолжается в американском Форт-Уорте.

В полуфинале соревнований наша 30-летняя соотечественница в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко не справилась с лидерами посева и действующими чемпионками соревнований – чешками Барборой Крейчиковой и Екатериной Синяковой.

Матч завершился поражением украинско-латвийского тандема в двух сетах — 6:7 (5:7), 2:6.

Для украинки и латвийки это был дебютный Итоговый турнир в карьере. Более того, Людмила Киченок – первая украинская теннисистка за время независимости, которой удалось пробиться на WTA Finals в парном разряде.

В финале Итогового турнира WTA Крейчикова и Синякова сразятся с российско-бельгийской парой Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс.

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