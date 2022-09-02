Украинская теннисистка отказалась пожать руку звездной белоруске после матча на US Open (видео)

Украинка Марта Костюк не пожала руку первой ракетке мира Виктории Азаренко после поединка второго круга Открытого чемпионата США.

20-летняя Костюк уступила белоруске на пути к третьему раунду US Open - 2:6, 3:6. После матча украинка отказалась пожать руку сопернице.

Спортсменки ограничились прикосновением ракеток вместо традиционного рукопожатия. По словам Костюк, таким образом она выразила недовольство тем, что Азаренко открыто не осудила полномасштабную войну, которую Россия при содействии Беларуси развязала против Украины.

Марта добавила, что Азаренко ни разу не говорила с ней лично о своем отношении к войне.

"Это мое решение, потому что никто из них публично не осудил войну и действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать... Она - отличная соперница. Но это никак не связано с тем, что она и человек", - подчеркнула Костюк.

В свою очередь, 33-летняя Азаренко заявила, что не была удивлена, когда украинка протянула ей ракетку вместо руки. Она также заявила, что неоднократно пыталась выйти на контакт с Костюк через Женскую ассоциацию тенниса (WTA).

"Я не думаю, что следует делать из этого что-то важное. Я всегда жму руки своим оппоненткам", - прокомментировала белоруска.

Добавим, что ранее Костюк публично раскритиковала идею приглашения Азаренко на благотворительный матч от US Open для сбора средств на помощь Украине, который состоялся 24 августа. После возмущения со стороны украинской теннисистки организаторы не допустили белоруску к участию в мероприятии.

Напомним, на US Open-2022 больше не осталось представительниц Украины. Открытый чемпионат США продлится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.

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