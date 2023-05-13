Украинская теннисистка победила чемпионку Australian Open-2020 и вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Ангелина Калинина выбили из соревнований бывшую четвертую ракетку мира.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Риме.

В третьем круге соревнований 26-летняя уроженка Новой Каховки обыграла триумфаторку Australian Open 2020 года и экс-четвертую ракетку мира американку Софию Кенин.

Поединок длился час и 37 минут. Калинина разобралась с представительницей США за два сета – 6:4, 6:2.

В 1/8 финала Ангелина встретится с победительницей матча между белоруской Викторией Азаренко и американкой Мэдисон Киз. Игра с участием украинки состоится 15 мая.

Добавим, что Калинина пропускала первый круг соревнований в Риме, а во втором раунде разбила россиянку Анну Блинкову.

Борьбу на этом турнире также продолжают еще две украинки – Марта Костюк и Леся Цуренко. В 1/16 финала Костюк сыграет против испанки Паулы Бадосы, а Цуренко встретится с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек.

Напомним, главная звезда украинского тенниса Элина Свитолина уступила Цуренко на старте турнира в Риме.

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