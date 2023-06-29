Украинская теннисистка победила россиянку и вышла в финал квалификации Wimbledon-2023

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в финал квалификации Wimbledon-2023.

Во втором круге отбора на турнир Большого шлема 23-летняя уроженка Одессы обыграла россиянку Эрику Андрееву, которая из-за войны РФ против Украины допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Матч длился почти полтора часа. Украинка уверенно разобралась с россиянкой за два сета – 6:3, 6:4.

За проведенное на корте время Даяна трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейкпойнтов.

В финале квалификации Ястремская сыграет с представительницей Швейцарии Селин Наеф.

Ранее Ястремская дважды играла в основной сетке Уимблдона (2019, 2022). Личный рекорд украинки на турнире – четвертый раунд в сезоне-2019.

Добавим, что на старте квалификации Wimbledon-2023 выбыли две украинские теннисистки – Дарья Снигур и Катарина Завацкая. 21-летняя Снигур уступила Аранче Рус из Нидерландов (6:7, 4:6), а 23-летняя Завацкая проиграла британке Нейкт Бейнс (6:4, 2:6, 3:6).

В основной сетке Wimbledon-2023 начнут выступления пять украинок – Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Элина Свитолина, которая получила уайлд-кард от организаторов.

Основная сетка Wimbledon-2023 состоится с 3 по 16 июля.

Напомним, в этом году россиян и белорусов допустили к Wimbledon в нейтральном статусе при условии выполнения ими ряда правил. Теннисисты из РФ и Беларуси, а также их команды должны подписать "декларацию о нейтралитете". Также на турнир не допустят игроков, получающих финансирование от стран-агрессоров.

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