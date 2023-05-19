Украинская теннисистка победила россиянку и вышла в финал престижного турнира в Риме

После выигранного матча Ангелина Калинина не пожала руку спортсменке из страны-террориста.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в финал на турнире WTA 1000 в Риме.

В полуфинале наша соотечественница обыграла россиянку Веронику Кудерметову, которая из-за вооруженной агрессии РФ против Украины допущена к соревнованиям в нейтральном статусе.

Матч продолжался 2 часа 53 минуты. Украинка выиграла первый сет – 7:5, после чего с аналогичным счетом уступила во второй партии. В решающем третьем сете 26-летняя уроженка Новой Каховки разбила россиянку – 6:2.

После завершения поединка Ангелина не пожала руку сопернице из страны-террориста.

Таким образом, Калинина впервые в карьере дошла до финала на турнирах WTA 1000. Ангелина – только вторая в истории украинская теннисистка, кому покорилось это достижение. До нее это удавалось только главной звезде украинского тенниса и бывшей третьей ракетке мира Элине Свитолиной.

В финале Калинина сыграет против победительницы матча Елена Рыбакина (Казахстан) – Елена Остапенко (Латвия).

Отметим, что на пути к финалу Калинина разбила россиянку Анну Блинкову, победила чемпионку Australian Open-2020 и экс-четвертую ракетку мира американку Софию Кенин, одержала волевую победу над американкой Мэдисон Киз и выиграла матч-триллер против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии.

Напомним, на турнире в Риме выступали еще четыре украинки. Элина Свитолина и Даяна Ястремская вылетели в первом круге основной сетки, а Марта Костюк и Леся Цуренко выбыли на стадии 1/16 финала.

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