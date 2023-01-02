Украинская теннисистка победно стартовала в основной сетке первого турнира 2023 года

Марта Костюк вышла в 1/8 финала соревнований в Аделаиде.
Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/8 финала турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде.
В первом раунде основной сетки Костюк (№69 WTA) обыграла хозяйку турнира Джейми Форлис (№162 WTA).
Украинка справилась с австралийкой по итогам трех сетов – 1:6, 6:3, 4:6.
Соперницы провели на корте 2 часа 6 минут. За это время украинская теннисистка трижды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть из 11 брейкпоинтов.
В 1/8 финала Костюк встретится с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и пятой сеяной Даниэль Коллинс из США.
Напомним, что в первом круге турнира в Аделаиде также сыграет украинка Ангелина Калинина. Ее соперницей в стартовом раунде будет белоруска Виктория Азаренко.
Читайте также:
"Какое счастье, что не надо боксировать с этим дебилом": Стаховский отреагировал на позорный пост Ломаченко
Украинская теннисистка стала победительницей парного турнира во Франции
"Украина начала войну против бога": Ломаченко пробил очередное дно, опубликовав видео с митрополитом УПЦ МП