Украинская теннисистка победно стартовала в основной сетке первого турнира 2023 года

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/8 финала турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде.

В первом раунде основной сетки Костюк (№69 WTA) обыграла хозяйку турнира Джейми Форлис (№162 WTA).

Украинка справилась с австралийкой по итогам трех сетов – 1:6, 6:3, 4:6.

Соперницы провели на корте 2 часа 6 минут. За это время украинская теннисистка трижды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть из 11 брейкпоинтов.

В 1/8 финала Костюк встретится с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и пятой сеяной Даниэль Коллинс из США.

Напомним, что в первом круге турнира в Аделаиде также сыграет украинка Ангелина Калинина. Ее соперницей в стартовом раунде будет белоруска Виктория Азаренко.

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