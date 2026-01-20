Украинская теннисистка поразила поступком на Australian Open и обратилась с важным месседжем

Александра Олейникова / © Associated Press

Украинская теннисистка Александра Олейникова поразила поступок после поражения от американки Мэдисон Киз в первом круге основной сетки Australian Open-2026.

25-летняя украинка пришла на послематевую пресс-конференцию в футболке с надписью "Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но я не могу говорить об этом здесь" .

Также Александра обратилась с важным месседжем, призвав помочь защитить украинцев во время войны против российских оккупантов.

"У меня есть месседж, и он очень прямой, потому что нам нужна ваша помощь. Я хотела бы поделиться тем, как люди могут помочь украинцам. Если вы хотите спросить меня об этом, мы должны сделать это вне турнирной пресс-конференции. Это очень важная часть. И да, я действительно знаю и могу рассказать, как люди могут помочь защитить наших гражданских, наших детей, а также защитить меня лично, потому что я тренируюсь в Украине.

Я готовилась к этому турниру в Украине и во время подготовки слышала взрывы. В последний раз было несколько массированных атак. Последнюю ночь перед поездкой сюда я провела в Украине – взрыв был прямо возле моего дома, и дрон попал в дом прямо напротив, через дорогу. Моя квартира буквально дрожала от взрыва. Так что я знаю, как люди могут помочь защитить украинцев и защитить их от этих дронов. Но об этом нам нужно говорить отдельно.

Каждая возможность сказать что-нибудь об Украине важна, потому что, знаете, это грустно, но война длится очень долго, и, думаю, люди со временем теряют к ней внимание. А сейчас в Украине нет электричества. В моей квартире нет света, воды, тепла – вот такая реальность. И каждая возможность сказать об этом, я считаю, очень важна", – сказала Олейникова.

Добавим, что Украину в основной сетке Australian Open-2026 представляли шесть теннисисток. Первый круг соревнований преодолела только Элина Свитолина, тогда как Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина не сумели пробиться во второй раунд.

Напомним, действующей чемпионкой австралийского мэйджора является американка Мэдисон Киз. Лучший результат среди украинок на предыдущем Australian Open показала Свитолина, которая остановилась в четвертьфинале после поражения от будущей победительницы турнира.

Ранее сообщалось, что Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.