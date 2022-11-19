Украинская теннисистка претендует на почетную награду WTA по итогам 2022 года

Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко номинированы на звание лучшего дуэта года.

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии претендуют на звание лучшего дуэта WTA по итогам 2022 года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В этом году Киченок и Остапенко выиграли два титула (WTA 250 в Бирмингеме, WTA 1000 в Цинциннати), дошли до финала на турнирах WTA 500 в Дубае и Истборне и сыграли в полуфинале Ролан Гаррос и Уимблдоне.

На Итоговом турнире WTA в американском Форт-Уорте украино-латвийская пара остановилась в полуфинале.

Конкурентками Киченок и Остапенко в борьбе за звание лучшего дуэта 2022 года будут пары Барбора Крейчикова / Катерина Синякова, Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс, Коко Гауфф / Джессика Пегула и Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос.

Голосование будет проводиться среди членов международных теннисных СМИ.

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