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Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал парного турнира Australian Open-2023

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал парного турнира Australian Open-2023

Марта Костюк / Фото: Associated Press

Марта Костюк впервые в паре дошла до этой стадии Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/4 финала Australian Open-2023 в парном разряде.

20-летняя уроженка Киева в 1/8 финала вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе обыграла чешский тандем Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова.

Поединок длился два сета и завершился победой украинско-румынского дуэта со счетом 6:3, 6:4.

Марта впервые в карьере пробилась в четвертьфинал парного разряда Australian Open. Ранее на такой стадии турниров Grand Slam в паре она играла только на Roland Garros.

В 1/4 финала Костюк и Русе сыграют против победительниц матча Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия) – Виктория Голубич / Моника Никулеску (Швейцария / Румыния).

Напомним, из одиночного турнира Australian Open-2023 Марта вылетела в 1/16 финала, уступив третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле – 0:6, 2:6.

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Дата публикации
Просмотры
3810
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