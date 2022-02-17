Украинская теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в Дубае

Украинская теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в Дубае

Киченок и Остапенко победили первых сеяных соревнований.

Украинская теннисистка Людмила Киченок одержала еще одну победу в парном разряде в рамках турнира WTA 500 в Дубае

В поединке 1/4 финала украинка в дуэте с Еленой Остапенко из Латвии обыграла первых сеяных Эну Шибахару и Чжан Шуай (Япония/Китай) – 6:0, 6:1.

Во время встречи украинская и латвийская теннисистки реализовали шесть брейкпоинтов и допустили одну двойную ошибку.

За выход в финал турнира Киченок и Остапенко будут бороться против обладательниц wild card Сании Мирзы (Индия) и Луции Градецкой (Чехия).

Ранее в одиночном разряде прекратила борьбу лучшая теннисистка Украины и 15 в мировом рейтинге Элина Свитолина, а Даяна Ястремская обыграла третью ракетку мира Барбору Крейчикову и выступит в третьем круге турнира.

Читайте также:

В Киеве опасно: Украину обязали найти новое место для проведения Кубка Дэвиса

Украинский теннисист отстранен от выступлений на четыре года из-за допинга

Российскую теннисистку отстранили от соревнований из-за употребления допинга