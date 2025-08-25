Украинская теннисистка проиграла россиянке и выбыла на старте US Open-2025

Юлия Стародубцева / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№66 WTA) не сумела преодолеть первый круг основной сетки одиночного разряда US Open-2025.

В своем стартовом матче на турнире 25-летняя уроженка Каховки проиграла нейтральной теннисистке с российским паспортом Анне Блинковой (№78 WTA) – 3:6, 1:6.

Поединок длился 1 час и 29 минут. Стародубцева ни разу не подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и использовала 2 из 2 брейк-пойнтов. Это была первая очная встреча теннисисток.

Реклама

Юлия в третий раз в карьере выступила на US Open. Ей еще ни разу не удалось пробиться во второй круг этого турнира Grand Slam.

Кроме Стародубцевой, нашу страну в основной сетке Открытого чемпионата США также будут представлять Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

В первом раунде Свитолина (WTA №13) встретится с венгеркой Анной Бондар (WTA №96), Костюк (WTA №29) сыграет с британкой Кэти Бултер (WTA №48), а Ястремская (WTA №32) посоревнуется с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анастасией Павлюченковой (WTA №44).

Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая в прошлом году в финале обыграла американку Джессику Пегулу.

Реклама

Напомним, чемпионкой женского парного разряда US Open-2024 стала украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.