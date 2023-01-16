Украинская теннисистка прокомментировала инцидент с флагом России на своем матче Australian Open

Украинская теннисистка Екатерина Байндль (№95 WTA) высказалась о скандальном инциденте, который произошел во время ее матча первого круга Australian Open против россиянки Камиллы Рахимовой (№110 WTA).

Как сообщалось ранее, группа болельщиков пришла на поединок с флагом РФ и лицом кремлевского диктатора Владимира Путина на футболке.

"Я была очень удивлена. Очень странная история. Я не знаю, были эти парни россияне или нет, потому что я не слышала их разговоров. Мне они не очень были похожи визуально на россиян, казалось, что только один из них, который был в "российской" футболке, а другие были иностранцы.

Вообще я старалась максимально абстрагироваться от них. Я видела, что они вывесили российский флаг. Я слышала, что они поддерживали Рахимову. Каких-либо фраз о России я не слышала. Но ведь они явно хотели что-то этим продемонстрировать. В общем, я старалась не слушать их, не смотреть даже в тот угол.

Я просто пыталась абстрагироваться от этой провокации, не вступать в конфликт, потому что для меня в приоритете была победа над соперницей в игре. Емоции, конечно, возникают не только от матча, но и от самой ситуации. Поэтому я делала все, чтобы оставаться в "коконе", чтобы не заводиться", – сказала Екатерина в комментарии btu.org.ua.

Добавим, что посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко уже осудил выходку фанатов, а сама Байндль ответила им на корте своей победой над россиянкой – 5:7, 7:6, 1:6.

Во втором круге Australian Open оппоненткой Екатерины станет американка Кэти Макнелли (№94 WTA).

Напомним, организаторы первого турнира "Большого шлема" сезона-2023 допустили к соревнованиям игроков из России и Беларуси, однако только в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

Читайте также:

Победа над россиянкой и другие результаты: как выступили украинки в первом круге Australian Open-2023

"Не брала ракетку в руки семь месяцев": Свитолина сообщила, когда планирует вернуться на корт

В финале победила россиянку: украинская теннисистка стала чемпионкой турнира в Таиланде