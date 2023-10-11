Украинская теннисистка разбила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Китае

Ангелина Калинина не отдала сопернице из страны-террориста ни одного сета.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В 1/8 финала 26-летняя уроженка Новой Каховки одержала разгромную победу над россиянкой Верой Звонаревой, которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает под нейтральным флагом.

Поединок длился один час и 36 минут. Первый сет украинка выиграла со счетом 7:5, а во второй партии Калинина не оставила сопернице из государства-террориста никаких шансов – 6:1.

В четвертьфинале Калинина сыграет с победительницей пары Чжэн Цинь Вэнь (Китай) – Мария Саккари (Греция).

Добавим, что во второй круг турнира в Китае также вышла украинка Леся Цуренко. Ее соперницей в 1/8 финала будет представительница Хорватии Донна Векич.

Читайте также:

Громкая сенсация: украинская теннисистка обыграла финалистку Wimbledon на турнире в Пекине

Украинская теннисистка одержала волевую победу над чемпионкой Wimbledon на старте турнира в Пекине

В финале обыграла россиянку: украинская теннисистка стала победительницей парного турнира WTA в Японии