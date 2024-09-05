Украинская теннисистка разбила россиянку и вышла в финал парного разряда US Open-2024

Людмила Киченок во второй раз в карьере сыграет в главном матче турнира Grand Slam.

Украинская теннисистка Людмила Киченок прошла в финал парного разряда US Open-2024.

В полуфинале 32-летняя уроженка Днепра в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко разгромили Чан Хао-Чин из Тайваня и "нейтральную" россиянку Веронику Кудерметову – 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 6 минут. Украинка и латвийка ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 из 7 брейк-пойнтов. Также на их счету 23 виннера и 13 непринужденных ошибок.

В финале Киченок и Остапенко сыграют против победительниц матча Екатерина Синякова / Тейлор Таунсенд (Чехия / США) – Кристина Младенович / Чжан Шуай (Франция / Китай). Решающий поединок парного женского турнира Открытого чемпионата США состоится в пятницу, 6 сентября.

Отметим, что Людмила впервые в карьере вышла в финал US Open. Для украинки это будет второй парный финал на турнирах Grand Slam. Ранее она вместе с Остапенко проиграла в матче за титул на Australian Open-2024.

Напомним, в одиночном разряде US Open-2024 представительниц Украины больше не осталось. Наиболее удачно среди украинок выступили Элина Свитолина и Марта Костюк, которые остановились в 1/16 финала.

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