Украинская теннисистка разбила россиянку на старте престижного турнира в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина разгромила россиянку Анну Блинкову в своем стартовом матче на турнире WTA 1000 в Риме.

26-летняя уроженка Новой Каховки пропускала первый круг, а во втором раунде не оставила никаких шансов сопернице из РФ.

Поединок длился час и 26 минут и завершился уверенной победой украинки со счетом 6:2, 6:2.

В 1/16 финала Калинина сразится с победительницей матча между американкой Софией Кенин и белоруской Ариной Соболенко.

Кроме Ангелины, свои выступления на турнире в Риме продолжают еще две украинки – Леся Цуренко и Марта Костюк. Во втором круге, 12 мая, соперницей Цуренко станет американка Бернарда Пера, а Костюк встретится с другой представительницей США Клер Лю.

Ранее главная звезда украинского тенниса Элина Свитолина уступила Цуренко на старте турнира в Риме. Также в первом круге соревнований вылетела еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская, проиграв россияне Анне Калинской.

Напомним, ранее Свитолина драматично остановилась в шаге от финала на турнире во Франции.

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