Украинская теннисистка разгромила белоруску на турнире в Мексике и отказалась пожать ей руку

Марта Костюк в очередной раз продемонстрировала свою принципиальную позицию.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк уверенно разобралась с белорусской Александрой Саснович в первом круге турнира WTA 1000 в мексиканской Гвадалахаре.

Матч длился час и 8 минут. Украинская теннисистка нанесла сопернице сокрушительное поражение в двух сетах - 6:1, 6:3.

После матча украинка отказалась пожать руку представительнице страны-агрессора, выступающей под нейтральным флагом. Теннисистки ограничились касанием ракеток.

Отметим, что Костюк уже не в первый раз подобным жестом показывает свое отношение к теннисистам РФ и Беларуси. К примеру, после матча на US Open-2022 украинка отказалась пожать руку экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко.

В следующем раунде соревнований в Гвадалахаре Костюк сыграет против представительницы Греции Марии Саккари. Поединок запланирован на 19 октября.

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