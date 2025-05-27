Украинская теннисистка разгромила экс-россиянку на старте Roland Garros-2025

Ангелина Калинина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№113 WTA) преодолела стартовый раунд основной сетки Roland Garros-2025.

В своем первом матче на этом турнире 28-летняя уроженка Новой Каховки разгромила экс-россиянку Элину Аванесян (№40 WTA), которая с августа 2024 года выступает под флагом Армении – 6:1, 6:2.

Для Калининой это повторение личного рекорда на Roland Garros. Ранее она доходила до второго круга французского мэйджора в 2021 и 2022 годах.

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Следующей соперницей Ангелины станет победительница матча между француженкой Луа Буассон и бельгийкой Элизе Мертенс.

Калинина стала четвертой украинкой, которая пробилась во второй круг Roland Garros-2025. Ранее это смогли сделать Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк сенсационно вылетела на старте Roland Garros-2025.