Украинская теннисистка разгромила россиянку и пробилась в основную сетку Australian Open

Леся Цуренко "всухую" обыграла представительницу РФ во второй партии.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) завоевала путевку в основную сетку первого турнира Большого шлема в нынешнем сезоне - Austalian Open-2022.

В финале квалификации 32-летняя украинка не оставила шансов сопернице из России Элине Аванесян (№214 WTA). Цуренко хватило двух сетов, чтобы за час и 9 минут разобраться с оппоненткой - 6:4 , 6:0 .

Таким образом, Украина в основной сетке Australian Open будет представлена пятью теннисистками. Автоматически туда попали Элина Свитолина (№16 WTA), Марта Костюк (№50 WTA), Ангелина Калинина (№51 WTA) и Даяна Ястремская (№102 WTA), которые уже узнали имена первых соперниц.

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января;

Действующей победительницей турнира является японка - Наоми Осака.

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