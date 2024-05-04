Украинская теннисистка разгромила россиянку и стала чемпионкой турнира в Грузии

В финале Дарья Снигур не оставила шансов "нейтральной" Кире Павловой из государства-агрессора.

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей турнира ITF W50 в грузинской Лопоте.

22-летняя уроженка Киева (№125 WTA) получила первый номер посева на этих соревнованиях. В финале украинка разбила россиянку Киру Павлову (№461 WTA), которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину была допущена к выступлениям только в нейтральном статусе.

Решающий поединок длился 1 час 1 минуту и завершился триумфом нашей соотечественницы над спортсменкой из страны-агрессора со счетом 6:1, 6:1.

В предыдущих раундах Снигур прошла "нейтральных" Дарью Зелинскую и Эвелину Ласкевич, а также американку Кэтрин Харрисон. В полуфинале украинка одолела еще одну "нейтральную" россиянку Анастасию Золотареву.

Для Снигур победа в Лопоте стала вторым трофеем в этом сезоне. В апреле Дарья выиграла турнир ITF W50 во французском Кальве.

Читайте также:

Исторический успех: женская сборная Украины по фехтованию на рапирах выиграла медаль Кубка мира

Сборная Украины по хоккею выиграла решающий матч на ЧМ-2024 и завоевала повышение в классе (видео)

"Полечу в Дубай, а вы будете сидеть в подвалах": чемпионка Украины пригрозила украинцам обстрелами