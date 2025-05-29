Украинская теннисистка разгромно проиграла и выбыла с Roland Garros-2025

Ангелина Калинина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№113 WTA) не сумела пробиться в третий круг основной сетки Roland Garros-2025.

В матче второго раунда турнира 28-летняя уроженка Новой Каховки потерпела разгромное поражение от француженки Луа Буассон (№361 WTA) – 1:6, 2:6.

Поединок длился 1 час и 3 минуты. Калинина ни разу не подавала навылет и совершила одну двойную ошибку. На ее счету 12 виннеров и 18 невынужденных ошибок.

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Это была третья очная встреча теннисисток, в предыдущих двух победу одержала украинка.

Отметим, что в первом круге французского мэйджора Ангелина разгромила экс-россиянку Элину Аванесян, которая с августа 2024 года выступает под флагом Армении.

Украину в одиночном разряде Roland Garros-2025 продолжат представлять три теннисистки – Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева, которые смогли преодолеть второй раунд соревнований.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк сенсационно вылетела на старте Roland Garros-2025.

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Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек, которая в прошлом году в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.

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