Украинская теннисистка решила бойкотировать благотворительный матч US Open из-за представителей стран-агрессоров

Организаторы US Open-2022 запланировали на 24 августа благотворительное мероприятие для сбора средств на помощь Украине с участием топ-игроков. Однако приглашение принять участие в выставочном поединке получили в том числе российские и белорусские игроки.

Именно это возмутило украинскую теннисистку Марту Костюк. В комментарии btu.org.ua она заявила, что отказалась от участия в мероприятии из-за представителей стран-агрессоров.

"Конечно, я получила приглашение. Думаю, все наши игроки его получили. Когда узнали я и Леся Цуренко - говорю сейчас только о нас, потому что мы ни у кого не спрашивали, - что на мероприятии будут представители России или Беларуси, я сразу сказала, что участвовать в этом не буду.

Во-первых, у украинских спортсменов никто не спросил, есть ли у них такое желание, чтобы кто-нибудь из этих игроков присутствовал. Это, конечно, никому не интересно. Это День независимости Украины, но что думают украинцы - это не интересно, да?

Во-вторых, непонятна причина того, что они позвали Викторию Азаренко. От нее не было никакой открытой помощи в нашу сторону. Со мной она не общалась, но мне известно, что она общалась с Сергеем Стаховским, с Гаэлем Монфисом в Мадриде. Со мной лично никакого диалога не было, хотя нельзя сказать, что я была незаметна. Возможно, я не столь заметна, потому что у меня недостаточно высокий рейтинг, чтобы со мной поговорить. Но я говорю не об этом, а о том, что с самого начала войны я была достаточно активна. Я была одной из тех, кто чаще комментировал войну, кто тоже открыто поддержала бан игроков, и что это вообще недопустимо - то, что происходит. И хотя я была одной из самых активных в своих высказываниях, со мной у нее не было никаких контактов. Желания поговорить наверняка тоже не было.

Так что я не понимаю, почему именно ее позвали, я не могу понять, почему она вообще на это идет. Зная, какие у нее отношения с нами всеми. Не было такого, чтобы она с нами со всеми встретилась и сказала: "Прошу, вот вам 10 тысяч - вы знаете, кому нужно помочь". Такого даже близко не было. С нами у нее никаких личных хороших отношений нет.

Я не понимаю, собственно, насколько это по-человечески. Почему она это делает и почему на это идет. Чисто по-человечески, ведь она знает с наших слов, как мы не можем их терпеть здесь, как мы хотим, чтобы их не было ни на одном турнире, как в Англии. Несмотря на это, она идет на это. С нами она даже не общается, а здесь просто берет и делает. Я не могу понять почему? Почему не может сказать Турам: "Слушайте, украинцы реально против, давайте я не буду раздражать их еще больше, не буду их провоцировать". Почему нельзя так сказать? Это я эмоционально говорю, конечно. Но ведь мы сидим, разговариваем об этом и просто не понимаем, что происходит", - сказала Костюк.

Что касается Азаренко, то ей недавно Канада отказала в выдаче визы. Она не смогла попасть на турнир в Торонто. Ранее белоруска выступала против того, чтобы Wimbledon запрещал участвовать в соревнованиях теннисистам стран-агрессоров.

Добавим, что US Open все же принял решение допустить в турнир спортсменов из РФ и РБ, хотя ранее отмечалось, что они могут пойти по пути Wimbledon.

US Open состоится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.

На Открытом чемпионате США сыграют в основной сетке и четыре украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Дарья Снигур, Екатерина Байндль и Екатерина Завацкая сыграют в квалификации последнего этого сезона турнира "Большого шлема".

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