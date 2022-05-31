Украинская теннисистка с победы стартовала на турнире в Италии

Украинка Катарина Завацкая стартовала с победы на грунтовом 60-тысячнике ITF в Италии.
В первом круге украинка обыграла 31-летнюю итальянку Мартину Ди Джузеппе.
Теннисистки провели на корте 1 час и 38 минут.
Далее за сеткой Деспина Папамихаил из Греции или Малене Хельго из Норвегии.
Напомним, что в прошлом месяце Завацкая выиграла первый парный титул в карьере.
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