Украинская теннисистка с победы стартовала на турнире в Италии

Украинская теннисистка с победы стартовала на турнире в Италии

Украинка Катарина Завацкая стартовала с победы на грунтовом 60-тысячнике ITF в Италии.

В первом круге украинка обыграла 31-летнюю итальянку Мартину Ди Джузеппе.

Теннисистки провели на корте 1 час и 38 минут.

Далее за сеткой Деспина Папамихаил из Греции или Малене Хельго из Норвегии.

Напомним, что в прошлом месяце Завацкая выиграла первый парный титул в карьере.

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