Украинская теннисистка сенсационно обыграла третью ракетку мира и продолжила выступление на престижном турнире в Дубае

Украинская теннисистка сенсационно обыграла третью ракетку мира и продолжила выступление на престижном турнире в Дубае

Ястремская пробилась в третий круг соревнований.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) одержала еще одну победу в основе турнира WTA 500 в Дубае.

Во втором круге стартовавшая в квалификации украинка разобралась в двух сетах со второй сеяной Барборой Крейчиковой из Чехии (№3 WTA) — 6:3, 7:6(3).

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет сравнялся. Даяна одержала третью в карьере победу над соперницами по топ-5. Ранее она обыграла Каролину Плишкову, которая на тот момент была второй в мире, и американку Софию Кенин, занимавшую пятую строчку мировой классификации.

В следующем раунде Ястремская сыграет против Маркеты Вондроушовой (№38 WTA) или Варвары Грачевой (№80 WTA).

Ранее на престижном турнире WTA 500 в Дубае прекратила борьбу лучшая теннисистка Украины и 15 в мировом рейтинге Элина Свитолина.

лучшая теннисистка Украины и 15 в мировом рейтинге Также на этом турнире выступила еще одна украинка – Марта Костюк. Правда, она еще в первом раунде проиграла белоруске Арине Соболенко – 4:6, 1:6.

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