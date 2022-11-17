Украинская теннисистка сенсационно пробилась в четвертьфинал турнира в Токио

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 340) вышла в 1/4 финала турнира ITF W60 в Токио.

В поединке второго круга 22-летняя украинка неожиданно обыграла третью ракетку турнира японку Нао Хибино (WTA 140).

Встреча получилась достаточно напряженной. Наша соотечественница выиграла первый сет, но отдала второй. К счастью, решающая партия осталась за украинкой. В итоге – 6:2, 3:6, 6:3.

В четвертьфинале Завацкая встретится с японкой Маей Хонтами (WTA 209), которая посеяна на соревнованиях под шестым номером.

Напомним, меньше недели назад Катарина помогла сборной Украины победить Японию на Кубке Билли Джин Кинг. Весной 2023-го украинки посоревнуются с Чехией за право выйти в финальный турнир, который состоится осенью того же года.

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